Filiz Şahenk, 1967 yılında Ankara‘da doğdu.

Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk‘dir.

Ferit Şahenk adında bir abisi var.

Aslen Niğde‘li olan Şahenk İstanbul‘da yaşıyor.

Doğuş Holding kuruluşlarından biri olan “Filiz Makarna”ya onun adı verilerek 1974 yılında Bolu’da kuruldu.

Halen bekar olan Şahenk, 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği yapıyor.

2014'de ABD‘de habis olmayan beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu.

Serveti Ne Kadar?

2014 yılında Forbes’e göre Türkiye’nin en zenginleri 2014 listesinde 2,4 milyar Dolar şahsi serveti ile 9’ncu sırada yer almıştır.

2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye'nin en zenginleri listesinde 2,3 milyar Dolar serveti ile 10. sırada yer aldı.

2025 yılına göre serveti, Forbes tarafından 2,4 milyar USD olduğu açıklandı.