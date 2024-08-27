Türkiye'nin tanınmış sunucu ve oyuncularından Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzerinden altı yıl geçti. 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir otelde yaşanan üzücü olay, hala hafızalarda taze. Şaşmaz'ın ölümü, hem medya hem de kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yapılan detaylı incelemelerde, Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından sırtından vurulduğu, ardından Aker'in de intihar ederek hayatına son verdiği belirlendi. Olayın arka planında, son dönemde yaşanan gerginlikler ve Aker'in psikolojik durumundaki bozulmaların etkili olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Filiz Aker'in, olaydan yaklaşık bir ay önce Vatan Şaşmaz'ın kaldığı otelde konaklamaya başlamış olması, ikili arasındaki gerilimin artmasına neden olmuş olabilir. Ayrıca, Vatan Şaşmaz'ın iki yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın dört aylık hamile olduğu bilgisi, Aker'in kıskançlık duygularını tetiklemiş ve olayın trajik boyutunu artırmış olabilir.

Vatan Şaşmaz'ın ölümü, hem ailesi hem de sevenleri için derin bir acı ve üzüntü kaynağı oldu. Filiz Aker'in de intihar etmesi, olayın trajik boyutunu daha da derinleştirdi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye gündemini günlerce meşgul etmeye devam etti.

ÖLÜMÜN RESMİ NEDENİ

Vatan Şaşmaz'ın ölümündeki nedenler tam olarak bilinmemekle birlikte, medya kaynaklarına göre kişisel sorunlar ve psikolojik bunalımın etkisi altında olduğu iddia edilmiştir.

Olayın ardından, Şaşmaz'ın ölümü ile ilgili olarak bazı spekülasyonlar ve haberler ortaya çıkmış olsa da, kesin neden resmi olarak intihar olarak açıklanmıştır. Kimin tarafından öldürüldüğüne dair somut deliller veya bilgiler bulunmamaktadır; resmi makamlar olayı intihar olarak değerlendirmiş ve soruşturmayı bu yönde yürütmüştür.

Vatan Şaşmaz'ın ölümüne dair resmi açıklama, olayın intihar olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Ancak, olayla ilgili yapılan soruşturmalarda, Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldüğü ve Aker'in ardından kendi hayatına son verdiği belirtilmiştir. Olayın ardından yapılan polis raporunda, Aker’in Vatan Şaşmaz’a platonik bir aşk beslediği ve bu duygularının takıntı haline geldiği ifade edilmiştir.

POLİS RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Polis raporuna göre, Filiz Aker, 27 Ağustos 2017'de Vatan Şaşmaz'ı otelde sırtından vurarak öldürmüş ve ardından intihar etmiştir. Olay günü, Aker'in tanık olarak belirtilen yeğeni ve eşi, otelde Aker ile birlikte vakit geçirmişlerdir. Aker, bir süre sonra misafirlerinin odada beklemesini istemiş ve geri dönmeyince, misafirleri otelin güvenliğinden yardım alarak kapıyı açtırmışlardır. Yapılan incelemede, Aker'in Aşmaz'ı sırtından vurarak öldürdüğü, ardından intihar ettiği tespit edilmiştir.

FİLİZ AKER KİMDİR?

5 Ağustos 1963 İstanbul doğumlu ünlü manken ve oyuncu Filiz Aker, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'ta vefat etti. Aker, son yolculuğuna Tuzla Mezarlığı'nda uğurlandı.

1990'lı yıllarda magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Filiz Aker, mankenlik kariyerinin ardından sinema dünyasına adım attı. 1987 yapımı İnsan Avcıları filmi ile sinemaya giriş yapan Aker, 1988 yılında Kurtlar Geceyi Sever, Sürgün ve Alman Avrat 40 Bin Mark adlı filmlerde rol aldı. 1989 yapımı Vahşi ve Güzel ve 1994 yapımı Bir Sonbahar Hikayesi adlı projelerde de yer aldı.

Aker, 1998 yılında ABD'ye taşınarak ticaretle ilgilenmeye başladı ve oyunculuk kariyerini sonlandırdı. ABD'ye taşınana kadar sık sık magazin gündeminde yer aldı. Özellikle 1990'lı yıllarda TÜRK-İş Genel Sekreteri ve eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile olan ilişkisi, ve 1990 yılında Hayri Kozakçıoğlu ile yaşadığı iddia edilen ilişki, basında geniş yer bulmuştu.

Filiz Aker'in ABD'ye taşındıktan sonra İranlı bir işadamıyla evlendiği, ancak birkaç yıl önce boşandığı öğrenildi.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

1974 senesinde dünyaya gelen Vatan Şaşmaz aslen Çanakkale kökenlidir. Çapa Ortaokulu, Şehremini Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şaşmaz, 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisine Engin karakteri ile oyunculuk hayatına adım atar.

Birçok programın sunuculuğunu yapan Vatan Şaşmaz, aynı zamanda Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'En İyi Erkek Sunucu' da seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de yine birçok dizide rol alan Şaşmaz, son olarak yazarlığa adım atmış ve Öteki Yüzüm Gri isimli bir kitap yazmıştır.

VATAN ŞAŞMAZ’IN ROL ALDIĞI PROJELER

2002: Çocuklar Duymasın - Engin

2004: Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu

2005: Çılgın Yuva - Ati

2005: Belalı Baldız - Konuk Oyuncu

2006: Aynı Çatı Altında

2017: Çocuklar Duymasın - Engin (Tekrar)