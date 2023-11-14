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Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen eylemde katliamda hayatını kaybeden çocuklar için temsili yapma bebekler sergilenerek saldırılara dikkat çekildi.

“BEBEK ÖLÜMLERİNİ CANLANDIRMAK İSTEDİK”

İsrail’in Filistin’e karşı açtığı savaşta en çok çocuklar, bebekler, anneler, eli silah tutamayacak olanlar şehit edildiğini söyleyen İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, “İsrail katliamı bir ayı doldurdu. Aşağı yukarı 37-38 gündür devam eden bir katliam var. Bu katliamda da en çok çocuklar, bebekler, anneler, eli silah tutamayacak olanlar şehit ediliyor. Bu katliamı tekrar hatırlatmak göz önünde bulundurmak bir farkındalık oluşturmak anlamında bugün burada bir mizasen dahi olsa bebek ölümlerini canlandırmak istedik. Ben annelerden yerde ki yavruları ellerine alıp bunlar bir yapay da olsa kucaklarına almalarını sanki kendi evlatları şehit ediliyormuş gibi kendi evlatları öldürülüyormuş gibi hissetmelerini istiyoruz. Biz bunun neresindeyiz biz bu işin ortağı değiliz diyenlerde İsrail’in ürünleri alarak onlara maddi anlamda destek olarak bir kurşun, bir bomba, bir füzede onların eliyle şehit edilen o çocukların öldürüldüğünün farkında olmalarını istiyoruz. Bu süreç belli ki daha devam edecek dünya sessiz kaldıkça bizler buna duyarsız kaldıkça bu süreç yaşanmaya devam edecek bizlerde bu yaşanmaya devam ettikçe İsrail’in barbarlığını zulmünü soykırımını halkımızın gözü önüne tekrar sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL ÜRÜNLERİNİ ALMAMAYA DAVET EDİYORUM”

Eyleme destek vermek için Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan lise öğrencisi Rabia Yağmur ise yaptığı açıklamada, “Filistin’de kardeşlerimiz bütün dünyanın gözü önünde katledilirken bütün dünyanın gözü önünde öldürülürken kimsenin evinde oturmayıp bu boykot sayesinde İsrail ürünlerini almamaya davet ediyorum” diye konuştu.