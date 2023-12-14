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Kadışehri İlçe Müftülüğü öncülüğünde 'Filistin ve Gazze İçin El Ele' sloganıyla Filistin’e destek kermesi ve resim sergisi açıldı.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe müftülüğü tarafından destek kermesi ve resim sergisi açıldı.

Kermes ve resim sergisine Kaymakam Tahir Ardal, İlçe Müftüsü Ender Çengel, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Ender Çengel, "Din kardeşlerimize nefes olabilmek için kermesi düzenleme kararı aldık. Bu hayır hizmetine gösterdikleri ilgiden dolayı Kadışehri halkına, velilerimize; emeği geçen Kur'an Kursu öğreticilerimize, öğrencilerimize ve tüm müftülük personelimize teşekkür ederim" dedi.