Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat grupları ve rakipleri belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın olimpiyat grupları ve rakipleri, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

Ay-Yıldızlı ekip, C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Takımımız, Paris 2024'te en iyi performansını sergileyerek madalya için mücadele edecek.

Filenin Sultanlarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rakibi Belli Oldu (1)

A GRUBU

Fransa, Amerika, Çin, Sırbistan

B GRUBU

Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

26 Temmuz’da başlayacak! Yozgat’ın kaplanı 4. Kez alacak! 26 Temmuz’da başlayacak! Yozgat’ın kaplanı 4. Kez alacak!

Filenin Sultanlarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rakibi Belli Oldu (3)

C GRUBU

Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

Kaynak: Haber Merkezi