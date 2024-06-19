Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat grupları ve rakipleri belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın olimpiyat grupları ve rakipleri, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

Ay-Yıldızlı ekip, C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Takımımız, Paris 2024'te en iyi performansını sergileyerek madalya için mücadele edecek.

A GRUBU

Fransa, Amerika, Çin, Sırbistan

B GRUBU

Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C GRUBU

Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti