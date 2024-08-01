2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile oynadığı maçta büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, zorlu mücadelede rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme hakkı kazandı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NE KARŞI İNANILMAZ PERFORMANS

Maçın ilk setinde Melissa Vargas'ın etkili oyununa rağmen Filenin Sultanları, 25-21'lik skorla mağlup oldu. Ancak, ilk setin ardından taktiksal değişiklikler ve güçlü oyunuyla toparlanan milliler, ikinci seti 25-18’lik skorla kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette de mücadelesini sürdüren Sultanlar, Dominik Cumhuriyeti'nin başarılı performansına rağmen seti 25-22 kazanarak öne geçti. Son sette ise adeta şov yapan Filenin Sultanları, 25-15’lik skorla rakibini mağlup etti ve maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN DÖNÜŞÜ TAKIMI MOTİVE ETTİ

Yaklaşık iki ay süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen milli oyuncu Zehra Güneş’in sağlığı, hem takımın moralini artırdı hem de voleybolseverleri sevindirdi. Zehra Güneş’in dönüşü, Filenin Sultanları'nın performansında önemli bir rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi. Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı ve voleybolseverlerin büyük takdirini kazandı.

Bu sonuçla birlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmiş oldu ve çeyrek finale çıkmaya hak kazandılar.

South Paris Arena’daki Türkiye – Dominik Cumhuriyeti maçının set sayıları şöyle:

Birinci set: 21-25

İkinci set: 25-18

Üçüncü set: 25-22

Dördüncü set: 25-15

A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle çeyrek finale çıkmayı garantiledi. C grubundaki son maç 4 Ağustos’ta İtalya’yla.