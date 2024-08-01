Emekli öğretmen ve İskeçe Türk Birliği Türk Sanat Müziği Koro Şefi Fikri Şükrüoğlu, 31 Temmuz 2024 tarihinde vefat etti. Emekli öğretmen Fikri Şükrüoğlu neden öldü? Fikri Şükrüoğlu kimdir? Fikri Şükrüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? Detaylar haberimizde...

FİKRİ ŞÜKRÜOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU VE VEFAT NEDENİ

Fikri Şükrüoğlu, sağlık sorunları nedeniyle 28 Temmuz Pazar günü İskeçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şükrüoğlu'nun sağlık durumu hızla kötüleşti ve 31 Temmuz sabahı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

FİKRİ ŞÜKRÜOĞLU KİMDİR?

1945 yılında İskeçe'de dünyaya gelen Fikri Şükrüoğlu, ilkokulu İskeçe Merkez Türk İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Samsun Ladik Öğretmen Okulu'na devam etti ve 1964 yılında mezun oldu. İlk öğretmenlik görevine Göynüklü Türk Azınlık İlkokulu'nda başladıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik sonrası Höyükköy Türk Azınlık İlkokulu'nda 40 yıl boyunca eğitim verdi.

Eğitim kariyerinin yanı sıra, 1969 – 1973 yılları arasında İskeçe Türk Birliği Yönetim Kurulu'nda kasadarlık yaptı. 2003 yılından itibaren İskeçe Türk Birliği Türk Sanat Müziği Koro Şefi olarak görev yaptı ve müzik alanında önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, 2006 yılında İskeçeli Türkler tarafından yerel seçimlerde İskeçe Belediyesi'nde Eşitlik Listesi'nden aday oldu.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN BİLGİLERİ

Fikri Şükrüoğlu, Fatma Şükrüoğlu ile evli olup, Seçkin ve Cavit adında iki çocuk babasıydı. Cenazesi, 1 Ağustos Perşembe günü İskeçe Arenmahalle Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Arenmahalle Mezarlığı’na defnedilecektir.