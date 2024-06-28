Katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları ile merak konusu olan Fikret Çetin, "Diamond Tema" lakaplı şahıs ile yaşadığı münakaşa ile gündeme geldi. Peki, Fikret Çetin kimdir? Kaç yaşında ve ne mezunu? Fikret Çetin-Diamond Tema olayı nedir? İşte detaylar...

YOUTUBE'DA GÜNDEM YARATAN YAYIN

Çevrimiçi video platformu YouTube'da yayın yapan "Yer6 Film" adlı kanal, son programıyla gündeme damga vurdu. Fikret Çetin ve Diamond Tema isimli kişilerin konuk olduğu yayın, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çetin ve Tema'nın şeriat üzerine yaptığı tartışma, izleyicilerin dikkatini çekti.

FİKRET ÇETİN KİMDİR?

1986 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Fikret Çetin, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamladı. Ardından İslami ilimler alanına yönelen Çetin, 2012 yılından bu yana Ürdün'de yaşıyor. Mantık, Kelam, Felsefe ve Usul-u Fıkıh gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Çetin, İslam düşüncesi ve felsefesi üzerine kaleme aldığı çeşitli eserlerle tanınıyor. Akademik yazıları ve analizleriyle de dikkat çekiyor.

FİKRET ÇETİN-DİAMOND TEMA OLAYI

Fikret Çetin'in adının gündeme gelmesine neden olan olay, Diamond Tema ile "Yer6" YouTube kanalında yayınlanan bir tartışma programında yaşandı. İslam üzerine tartışan ikili, fikir ayrılıkları ile programı alevlendirdi. Hz. Muhammed'in evlilikleriyle ilgili tartışılan ifadelere yer veren Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Fikret Çetin'in kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne mezunu olduğu konusundaki merak sürerken, yaşanan tartışma sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.