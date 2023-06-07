Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri fikirlerini yarıştırdı.

Yapılan münazaraya Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’da katılım sağladı.

Müdür Aksoy, münazara yarışmasında öğrencilerin, farklı konular üzerinde fikir üretme ve kendi fikirlerini savunma becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Yarışma sonrasında açıklamada bulunan Aksoy, “Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yapılan Münazara Yarışmasında fikirleriyle ter döktüler. Konuşma, düşünceler arasında bağ kurabilme, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirme becerilerine katkıda bulundular. Farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini savunma becerilerini geliştirdiler. Böylesi heyecanlı ve yararlı yarışmayı hazırlayan idarecilerimize, öğretmenlerimize; yarışmada fikir mücadelesi yapan sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan