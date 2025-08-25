Beykoz’daki yolsuzluk baskınında, eski belediye başkan yardımcıları Fidan Gül ile Murat Dinç aynı evde yakalanmıştı. Haklarında ‘gizli aşk’ iddiası olan iki isim hayatlarını birleştirdi. Fidan Gül kimdir ve neden tutuklandı, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Fidan Gül Kimdir?

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kabul edildi. 2001 yılında bu bölümden mezun oldu. 2001-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri (Pedagojik Formasyon) Tezsiz Yüksek Lisans yaptı, aynı dönemde Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı. Gül, akademik yolculuğunu 2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaparak sürdürdü.

Fidan Gül’ün Kariyeri

2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev aldı, ardından 2017 yılında Spor İşleri Müdürlüğü'ne atandı. 2023 yılında Kreş Müdürü olarak görev yapmaya başladı ve 2024 yılında Beykoz Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Kiminle Nasıl Evlendi

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beykoz Belediyesinin eski başkan yardımcıları Fidan Gül ile Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde dünyaevine girdi. Bilindiği gibi, CHP’li Beykoz Belediyesine yönelik operasyonda Fidan Gül’ün Beylikdüzü’ndeki evine sabah 06.00’da operasyon düzenlenmiş, kapıyı polislere, bir başka belediye başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açmıştı.

Bu görüntüler üzerine ikili arasında yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Evde yapılan aramada ise 1 milyon lira nakit para bulunmuş, Fidan Gül, Murat Miniç’in operasyondan haberi olduğunu ve gece yarısı bunu haber vermek için evine geldiğini ileri sürmüştü.

Ne İle Suçlanıyor?

Fidan Gül, Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında nisan ayında gözaltına alınmıştı. Başkan Yardımcısı Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. Gül, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.