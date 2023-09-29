Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir ve bu alandaki eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde sürdürmektedir. Üniversite yıllarında Ankara Üniversitesi ile Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Gençlik Merkezi iş birliğinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılmıştır. Bu projeler, Aile Bütünlüğü içerisinde Bireyin Gelişimi ve Toplumsal Yaşam İçin Önemi, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Kız Çocuklarının Eğitimi, Kadın İstihdamı gibi konuları ele almıştır.

Fidan Bozkır, 2008 yılında basın sektöründe iş hayatına adım atmış ve sağlık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlamıştır.

2019 yılında 108. dönem Kaymakamlık sınavını kazanarak Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Meslek hayatında çeşitli stajlar ve görevlerde bulunmuş ve 02 Şubat 2021 tarihinde Tokat ili Reşadiye İlçesi'nde Kaymakam Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Fidan Bozkır, evli ve bir çocuk annesidir. İngilizce konusunda orta düzeyde, Farsça konusunda ise başlangıç seviyesinde bilgi sahibidir. (Haber Merkezi)