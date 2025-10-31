Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva

Beşiktaş: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner

Kadınlar Basketbol (2)

Başantrenör: Ayhan Avcı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerine yabancılar damga vuruyor
Enea Gorzow: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska

Başantrenör: Dariusz Maciejewski

1. Periyot: 29-13 (Beşiktaş lehine)

Devre: 51-30 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 72-55 (Beşiktaş lehine)

Kaynak: İHA