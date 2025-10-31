Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva
Beşiktaş: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner
Başantrenör: Ayhan Avcı
Enea Gorzow: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska
Başantrenör: Dariusz Maciejewski
1. Periyot: 29-13 (Beşiktaş lehine)
Devre: 51-30 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 72-55 (Beşiktaş lehine)
