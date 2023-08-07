Europe Cup’a yapılan başvuru sonrasında açıklanan karar ile birlikte 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak grup karşılaşmaları Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak.

Gruplar ise 8 Ağustos Salı günü çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli olan Avrupa Kupası maceramıza ön eleme turundan başlayacağımızı daha önce duyurmuştuk. Ön eleme maçları grup formatında oynanacak. Spor tesisi ve sportif yatırım anlamında önde gelen bir şehir olduğumuzu yaptığımız sunum sonrasında bir kez daha FİBA yetkililerine ispatladık. Yaptığımız ikili görüşmeler sonrasında 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlar için ev sahipliği için onay aldık. Sonuna kadar gitmeyi hedeflediğimiz Avrupa Kupası maçlarımıza tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Ülke basketboluna ve Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi. İGF