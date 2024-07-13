Türkiye'nin kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan halk ozanlarından Feyzullah Çınar, günümüzde yeniden ilgi odağı haline geldi. Türk halk müziğinin derin köklerinden beslenen sanatçı, şiirleri ve ezgileriyle Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine sahipti. Peki, Feyzullah Çınar kimdir? İşte merak edilenler...

FEYZULLAH ÇINAR KİMDİR?

Son dönemde adı sıkça anılan Türk halk ozanı Feyzullah Çınar, müzikseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Sanatçının hayatı ve eserleri, Anadolu'nun zengin kültürel dokusuna yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. Peki, Türk halk ozanı Feyzullah Çınar kimdir? İşte detaylar...

Feyzullah Çınar, 15 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gürpınar (Çamağa) Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Müzik kariyerine 1950 yılında türkü söyleyerek başlayan Çınar, 1966 yılında ilk plağını çıkarmıştır. Alevi deyişleri ve toplumcu türkü sözleriyle tanınan sanatçı, bu sebeplerle çeşitli dönemlerde hapse girmiştir.

1969 yılında Fransa'ya giderek, Alevi-Bektaşi kültürü ve müziği üzerine Irène Mélikoff ile birlikte konferanslara katılmış ve konserler vermiştir. Bu dönemde Fransa Radyo Televizyonu ve UNESCO tarafından iki uzunçaları yayımlanmıştır.

Feyzullah Çınar, Ankara Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışırken, 26 Ekim 1983 tarihinde 45 yaşında hayatını kaybetmiştir.

FEYZULLAH ÇINAR'IN ESERLERİ

Sanatçının bilinen türküleri arasında "Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin", "Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez", "Geldim Şu Âlemi Islah Edeyim" gibi eserler bulunmaktadır.