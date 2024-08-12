Feyzi Kıraç’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Feyzi Kıraç kimdir? İşte detaylar…

FEYZİ KIRAÇ KİMDİR?

Kıraç Group Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç, 1953 Şebinkarahisar doğdu. Kıraç, 1977 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Yıldız Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından 1979 yılına kadar ESAŞ Trafo (ABB Trafo)'da kontrol mühendisliği ve elektrik bakım şefliği görevlerinde bulundu.

1982'ye kadar, Timpako A.Ş.'de Bozüyük'teki Toprak Seniteri tesislerinde elektrik tesisat işlerini yürüttü. Aynı yıl Bozüyük'te Emek Elektrik adlı firmayı kurarak elektrik malzemesi ticareti ve taahhüt işlerine adım attı. Emek Elektrik, 1986 yılında Kıraç Elektrik adıyla faaliyetlerine devam etmeye başladı.

35 yıllık sektör deneyimiyle Kıraç Group'a bağlı tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanı ve aktif yöneticisi olarak başarılı bir kariyere imza atan Feyzi Kıraç, elektrik sektöründe köklü bir deneyime sahiptir.