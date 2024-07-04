Türkiye'nin gündeminde son dönemde sıkça yer alan, sivri çıkışları ve hakkında açılan soruşturmalarla dikkat çeken Avukat Feyza Altun, sosyal medya fenomenlerinin davalarına yaptığı yorumlarla tanınan bir isim. İşte Altun'un dikkat çeken hikayesi:

EĞİTİM VE KARİYER BAŞLANGICI

1987 yılında İstanbul'da doğan Feyza Altun, Erenköy Kız Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "İnsan Hakları Hukuku" alanında tamamladı.

İLK GÜNDEM: BEBEĞİ İLE DURUŞMADA

Altun, 2015 yılında 7 aylık bebeği ile duruşmaya katılırken çekilen fotoğrafıyla medyada geniş yer buldu. Bu görüntü, 'Çocuk da yaparım, kariyer de' söyleminin adeta bir simgesi oldu.

KOCAELİ ÇOCUK REHABİLİTASYON MERKEZİ OLAYLARI

2016 yılında Kocaeli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayları titizlikle takip eden ve sosyal medya üzerinden duyuran Altun, adını bir kez daha duyurdu.

TARTIŞMALI TEDX KONUŞMASI VE İLK KİTAP

Aynı yıl, "Kadının Fenni" adlı ilk kitabını yayımlayan Altun, TEDx konuşmasında kullandığı 'kaşar' ve 'kezban' benzetmeleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

TDK'YA MEYDAN OKUMA

2017 yılında, Türk Dil Kurumu'nun kadınla ilgili tanımlarına itiraz eden Altun, takipçilerinden destek alarak bu mücadelesini hukuki boyuta taşıdı.

AKTİVİZM VE SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada aktif bir şekilde yer alan Altun, genç kadınların siber zorbalığa maruz kalması, cinsel içerikli görüntülerle tehdit edilmesi gibi konularda açık çağrılarda bulundu ve kurbanlara yardım etti.

ÖZEL HAYAT VE EVLİLİKLERİ

Altun, ilk eşi İlker Meriç'ten boşandıktan sonra 2021 yılında Modernist Group kurucusu girişimci İlker Sungurlar ile evlendi. Ancak 2023 yılı Kasım ayında ikinci kez boşandı.

ÜNLÜLERİN AVUKATI

Feyza Altun, Reha Muhtar ile olaylı bir boşanma yaşayan Deniz Uğur, OnlyFans hesabı nedeniyle mahkemeye verilen Merve Taşkın ve şarkıcı Doğuş gibi ünlü isimlerin avukatlığını yapıyor.

SOSYAL MEDYA STRATEJİSİ VE TARTIŞMALAR

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak geniş bir kitleye ulaşan Altun, yaptığı sivri yorumlarla hem destekçilerinin hem de eleştirmenlerinin dikkatini çekiyor. Dilan Polat davasında belgeye dayanmayan iddialarla gündeme gelen Altun, yine tartışmaların odağında yer aldı.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feyza Altun, kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlıyor ve Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olarak çalışmalarına devam ediyor. İlk kitabı "Kadının Fenni"nin yanı sıra "Kadının Derdi" ve "Kadının Erki" adlı iki kitabı daha bulunmaktadır.