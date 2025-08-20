Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi.

O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu.

Nikâh masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

Şok İddialarla Gündem Oldular

Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu magazin programına açıklamalarda bulunan Özcan Deniz'in abisi şok iddialarda bulundu.

Ercan Deniz; Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'ı DNA testine götürdüğünü iddia etti.