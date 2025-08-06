Futbolseverler 6 Ağustos Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemwasinin yanında Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanı ekran başında yaşanıyor.

Canlı maç kanalları araştırılıytor. İşte haberin detayları...

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile tüm maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir. Bazı platform ve kanallar da canlı maç izlemek için üyelik gerektirmektedir.

S Sport'dan canlı maç

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız şartı vardır. Üyelikten sonra S Sport'ta yayınlanan maçlar canlı olarak takip edilebiliyor.

Bein Sportdan MaçNEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğin hemen ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak takip gerçekleşiyor.