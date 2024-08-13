Yavuzyılmaz'ın görevden alınmasının ardından yerine Dr. Orkun Yıldırım, Bursa il Sağlık Müdürü olarak tayin edildi.

Bursa'da 2020 yılının Ekim ayında Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın yerine göreve başlayan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı. Yavuzyılmaz'ın görevden alınmasının ardından, yerine Dr. Orkun Yıldırım'ın atandığı açıklandı.

FEVZİ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

1973 yılında Trabzon Vakfıkebir’de doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında Yüksek Lisans yaptı. Rize, Ankara ve Trabzon’da Acil Servis Hekimi ve Aile Hekimi olarak çalıştı. Trabzon’da birçok spor organizasyonunda yöneticilik yaptı.

2010 yılında Trabzon/Düzköy Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi, 2012 yılında Trabzon/Akçaabat Kurucu İlçe Sağlık Müdürü, 2014 yılında Trabzon/Ortahisar Kurucu İlçe Sağlık Müdürü, 2016 yılında Aydın Halk Sağlığı Müdürü, 2017 yılında Gümüşhane İl Sağlık Müdürü, 31.10.2017 tarihinden itibarıyla Aydın İl Sağlık Müdürü ve 2019 yılında Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görev aldı.

21.10.2020 tarihi itibarıyla Bursa İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.