15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle ilişkilendirilen Adil Öksüz, yeniden gündemde. Öksüz'ün kaçmasına yardım eden ve aralarında Cihat Yıldız'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanması, onun kimliği ve geçmişi hakkında merak edilenleri gündeme taşıdı. İşte detaylar...

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Adil Öksüz, 1967 doğumlu bir akademisyendir. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden lisans diploması almış, ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisansını 1996 yılında tamamlamıştır.

2003 yılında aynı üniversitede doktorasını yaparak, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmıştır.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Adil Öksüz Akıncılar Hava Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının rehin tutulduğu ortamda yakalanmıştır.

Bu durum, Öksüz'ün darbe girişimindeki rolü açısından kritik bir aşamayı işaret etmektedir.

Adil Öksüz, 16 Temmuz 2016 sabahı Akıncılar Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra adli makamlara teslim edilmiştir. Yapılan soruşturma sonrasında, Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu serbest bırakılma kararı, yargılama sürecinde çeşitli soru işaretlerine yol açmıştır.

FETÖ'NÜN “HAVA KUVVETLERİ İMAMI”

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemde, Adil Öksüz FETÖ'nün “Hava Kuvvetleri imamı” olarak bilinen önemli bir isimdi. Akademik çalışmaları ve görevleri bu dönemde dikkat çekmiştir.

Serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında 4 milyon TL ödül konarak aranıyor. Çeşitli raporlar, Öksüz'ün yurt dışına kaçmış olabileceğini öne sürmektedir.

Adil Öksüz'ün darbe girişimi öncesi ve sonrasında çeşitli yurt dışı seyahatleri yaptığı, bu durumun soruşturmalara dahil olduğu belirtilmektedir. Öksüz'ün darbe girişiminin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadığı iddiaları, detaylı incelemelerle doğrulanmıştır. Son olarak İstanbul Beylikdüzü'nde bir uygulama noktasından kaçan araçta bulunan ve Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden 3 kişi yakalandı. Gelişmeler takip ediliyor.