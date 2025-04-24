FETÖ’nün gizli yapılanması içerisinde bulundukları tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir’de gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Örgütün ’mahrem yapılanma’ olarak bilinen yapısında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleşen operasyon yapıldı. Bu sabah eş zamanlı olarak yürütülen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemleri sürerken, yurt dışında olduğu belirlenen 1 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.