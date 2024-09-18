Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında yayılan bir iddia, sosyal medyada etkileşime neden oldu.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Terör örgütü FETÖ'nün ABD'de ekran yüzü olarak kullandığı basketbolcu Enes Kanter, Instagram hesabından bir video paylaşarak Fenerbahçe forması gösterdi.

Kanter, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bütün Fenerbahçe yöneticilerine jest için teşekkür ettiğini" açıkladı.

Kanter videoda şöyle dedi: "Buradan Ali Koç ve bütün Fenerbahçe yöneticilerine bu güzel jesti için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arayanım soranım eksik olmuyor, inşallah en yakın zamanda tekrardan telefonla görüşmek üzere… Hepinizi çok seviyorum."

Video, çeşitli sosyal medya platformlarında yayıldı ve taraftarlar arasında etkileşime neden oldu.

BULGULAR

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu basketbol formalarıyla Kanter'in elinde tuttuğu forma örtüşmüyor. Kanter'in elindeki formada 'Fenerium' yazısı bulunuyor.

Spor medyası tarafından yapılan yorumlarda videodaki formanın 2008-2009 sezonuna ait olduğu belirtildi. Söz konusu sezon formaları incelendiğinde 'Fenerium' yazısı ayrıntısının eşleştiği görülüyor.

Başkan ve yönetim tarafından jest amacıyla gönderilen bir formada imza olması da beklenebilir ancak görüntüdeki formada böyle bir detaya rastlanmıyor.

Kanter'in Instagram’daki paylaşımının Türkiye saatiyle 19.52 olduğu görülüyor. X'teki bir hesabın ise "FETÖ'cü Enes Kanter, Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminden hediye forma aldığını açıkladı" yazılı bir tweeti ise 19.20'de attığı görülüyor.

Geçmişte de Kanter, sosyal medya hesabından benzer paylaşımlarda bulunmuş, iddia haberlere konu edilmiş ve Fenerbahçe Spor Kulübü de paylaşımı yalanlamıştı.

Son videonun Instagram'da yayılmasının ardından Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Süha Gür, Fenerbahçe Spor Kulübü'yle iletişime geçti ve Kanter’in iddialarını sordu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden alınan bilgiye göre; Kanter'in video içeriğine ilişkin olarak söz konusu durumun yaşanmadığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha sonra kamuoyuna yönelik yapılan açıklamada da iddialar yalanlanarak, aynı yöntemin 2020’de iki kez daha denendiği hatırlatıldı.