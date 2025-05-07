Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği, toplantıları yurt dışında yaptığı, haberleşme için yeni uygulamalar kullandığı ve ağa düşürülen öğrencileri yurt dışı gezilerinde kandırdıkları belirlendi. Örgüte üye olan şahısların büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 48 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖRGÜT TÜRKİYE'DE SIFIRDAN YAPILANMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞ, 5 İL MERKEZ OLARAK BELİRLENMİŞ

Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken şok detaylar ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlendi. Tekrar eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açmaya başladığı tespit edildi.

ÖRGÜT TOPLANTILARI YURT DIŞINDA YAPILMIŞ, HABERLEŞME İÇİN YENİ UYGULAMALAR KULLANILMIŞ

FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle balkan ülkelerinde yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine mesajların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN ÇOĞUNLUĞU ESKİ FETÖ'CÜLERİN YAKINLARI

Örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi. Örgüte üye olacak şahısların ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasından seçildiği ve çeşitli maddi desteklerle örgüte bağımlılık hissetmeleri sağlandığı da ortaya çıktı.

"GÜNCEL ÖRGÜT YAPISI DEŞİFRE EDİLDİ, ÖRGÜT ÜYELERİ DE YAKALANDI"

Operasyon ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı. Gaziantep valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.