Yasemen Yıldız’ın vefatının ardından kim olduğu ve hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Yasemen Yıldız kimdir? İşte detaylar…
YASEMEN YILDIZ KİMDİR?
Yasemen Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’ın eşidir.
YASEMEN YILDIZ NEDEN VEFAT ETTİ?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız, İstanbul'da tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İki çocuk annesi Yasemen Yıldız, bir süredir hastanede tedavi görmekteydi.
Yasemen Yıldız’ın cenazesi, pazar günü İstanbul'da bulunan İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Defin işlemi, Anadolu Hisarı’ndaki aile mezarlığında gerçekleştirilecektir.