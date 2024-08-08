SORFEST olarak bilinen festival, bu yıl kapsamını genişleterek Eymir ve Doğankent beldelerini de bünyesine kattı. Festivalin her günü dolu dolu geçiyor ve etkinlikler büyük ilgi görüyor.

07 Ağustos Çarşamba günü Eymir Kasabası'nda çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteriler düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından, ücretsiz olarak gerçekleştirilen halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne aldı. Halk konserine yoğun katılım gösteren vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserde konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SORFEST coşkusunu Eymir'de yaşayan vatandaşlara teşekkür etti.

Festival, Doğankent beldesinde devam edecek ve burada da çeşitli etkinlikler ve konserlerle halkı buluşturacak.