Son dönemde spor dünyasında adından sıkça söz ettiren Fernanda Aguirre, taekwondo alanındaki başarıları ve uluslararası arenadaki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen büyük bir yetenek olarak kabul edilen Aguirre, özellikle son yıllarda elde ettiği başarılarla hem ülkesinde hem de dünya çapında tanınan bir sporcu haline geldi. Peki, Fernanda Aguirre kimdir? İşte detaylar...

1999 yılında Şili'de dünyaya gelen Fernanda Nicole Aguirre Ramirez, taekwondo sporunda kazandığı madalyalarla adından sıkça söz ettirdi. 2019 Pan Amerikan Oyunları'nda kadınlar 57 kg kategorisinde bronz madalya kazanan Aguirre, Panama’dan Carolena Carstens'i mağlup ederek bu başarısını perçinledi.

2017 yılında Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Aguirre, kadınlar hafif sıklet kategorisinde yarıştı, ancak ilk maçında İranlı sporcu Kimia Alizadeh tarafından elendi. Aynı yıl Tayvan'daki 2017 Yaz Üniversite Oyunları'na katıldı ancak bu turnuvada madalya kazanamadı. Bununla birlikte, 2017 Bolivaryen Oyunları'nda Kolombiya'nın Santa Marta kentinde kadınlar 57 kg kategorisinde bronz madalya kazandı.

2018 yılında Spokane, ABD'de düzenlenen Pan Amerikan Tekvando Şampiyonası'nda bir kez daha kadınlar 57 kg kategorisinde bronz madalyaya uzandı. 2019 yılında ise Napoli, İtalya'da gerçekleştirilen Yaz Üniversite Oyunları'nda bronz madalya kazanan Aguirre, başarılarına bir yenisini ekledi. Son olarak, 2021 Pan Amerikan Tekvando Şampiyonası'nda Meksika'nın Cancún şehrinde bronz madalya elde etti.