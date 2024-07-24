Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistikleri 24 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Yayınlanan istatistiğe göre; Hizmet İş’in üye sayısı 275 bin 317 olduğunu belirten Başkan Zararsız, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra sendikaya ve üyelere yapılan baskılara rağmen Sendika, İş Kolu ve Hak İş’in en büyük sendikası olma konumunu devam ettirdi” dedi.

HAK İŞ’İN ÜYE SAYISI 821 BİN 759 OLDU

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada, “Yayınlanan tebliğe göre Hak İş’in üye sayısı 821 bin 759 olarak açıklanarak sendikalaşma oranı yüzde 14.80 olarak kayıtlara geçti. Yayınlanan istatistiklere göre, ocak ayında 2 milyon 495 bin 423 olan sendikalı işçi sayısı 16 bin 610 artarak, 16 milyon 973 bin 61 oldu. Sendikalaşma oranı yüzde 14.80 olarak hesaplandı” ifadelerini kullandı.

“SENDİKAMIZDA ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ”

Hizmet İş Sendikası olarak, emekçiler tarafından Sendikaya yüklenen sorumluluğunun farkında olduklarını belirten Başkan Zararsız, “Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için Genel İşler İşkolunda çalışan bütün emekçi işçileri Hizmet İş’e üye olmaya davet ediyoruz. İş Kolunun en büyük sendikası olmanın verdiği büyük sorumluluğu yerine getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam edeceğiz” dedi.

“HİZMET İŞ’E GÖNÜL VEREN EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

46 yıldır sendikal mücadeleye kılavuzluk ve liderlik eden Hizmet İş Sendikasına inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi işçilere gönülden teşekkür eden Zararsız, “Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, Hizmet İş’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm Hizmet İş teşkilatına, Hizmet İş mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz. Hizmet İş, 275 bin 317 üyesinden aldığı güçle ‘Türkiye Yüzyılı’nın sendikal anlayışını inşa etme noktasında kararlı yürüyüşünü sürdürecektir” ifadelerini kullandı.