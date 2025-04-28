Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, iş sağlığı ve güvenliğinin, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatının temel şartı olduğunu vurguladı.

Başkan Zararsız, "Sendika olarak, her çalışanın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkını savunuyor; bu hakkın güçlenmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

İşyerlerinde sıfır kaza ve tam koruma hedeflerinin önemine dikkat çeken Zararsız, bu hedefin gerçekleştirilmesi için her geçen gün daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

"İş güvenliği, sadece bir yasa değil, her çalışanın en temel hakkıdır" ifadelerini kullanan Zararsız, iş kazalarının önlenmesi için daha fazla eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nün, tüm işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması noktasında bir hatırlatma işlevi gördüğünü belirten Zararsız, iş kazalarının önlenmesi ve sağlıklı çalışma şartlarının oluşturulması için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.