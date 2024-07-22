Türk edebiyatının önemli isimlerinden Öykü, roman ve deneme yazarı Ferit Edgü, yaşamını yitirdi. 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğan İsmail Ferit Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü son sınıf öğrencisiyken Paris'e giderek Academie Feu'da altı yıl seramik eğitimi aldı. Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe, Louvre'da ise sanat tarihi kurslarına devam etti.

Askerlik görevini Hakkari'nin bir köyünde ve Beypazarı'nda yaptıktan sonra bir yıl daha Paris'te kalan Edgü, 1965 yılında İstanbul'a dönerek bir süre İstanbul Manajansta metin yazarı olarak çalıştı. Kendi kurduğu DATA Reklam Şirketi'ni ve 1977'den sonra Ada Yayınları'nı yönetti. Ayrıca Narmanlı Yurdu'ndaki Bedri Rahmi Sanat Galerisi'ni de yönetti.

Edgü'nün ilk şiiri Kaynak dergisinde (1952), ilk hikâyesi ise Yeni Ufuklar dergisinde (1954) yayımlandı. Şiir ve hikayeleri Kaynak, Şairler Yaprağı, Mavi ve Yeni Ufuklar gibi dergilerde yayımlandı. Daha sonra hikaye ve romana yönelen Edgü, birçok dergide hikaye, inceleme ve çevirileriyle yer aldı.

Edgü'nün "Bir Gemide" adlı hikaye kitabı Sait Faik Ödülü'nü, "Ders Notları" kitabı ise TDK 1979 Deneme Ödülü'nü kazandı. "Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı" romanıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü İlhan Berk ile paylaştı. "O" adlı romanı, "Hakkari'de Bir Mevsim" adıyla sinemaya uyarlandı ve 33. Berlin Festivali (1983) ve 2. Akdeniz Film Festivali'nde ödüller kazandı (1984).

Edgü, Alfred Jarry'nin "Übü Kralı" ve Albert Camus, Samuel Beckett gibi birçok yazarın oyunlarını Türkçeye çevirdi. Edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli eserleri arasında "Kaçkınlar", "Bozgun", "Bir Gemide", "Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı" gibi hikaye ve romanlar bulunmaktadır.

FERİT EDGÜ'NÜN ESERLERİ:

Öykü:

Kaçkınlar (1959)

Bozgun (1961)

Av (1967)

Bir Gemide (1978)

Çığlık (1982)

Ressamın Öyküsü (1991)

Binbir Hece (1991)

Doğu Öyküleri (1995)

İşte Deniz, Maria (1999)

Do Sesi (2002)

İlk Öyküler-Kaçkınlar-Bozgun-Devam (2003)

Roman:

Kimse (1976)

O (1977, 1986)

Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı (1988)

Şiir:

Ah Minel Aşk (1978)

Dağ Şiirleri (1999)

Deneme:

Kültür Emperyalizmi

Ders Notları (1978)

Yazmak Eylemi (1980)

Şimdi Saat Kaç (1986)

Van Gogh Yüzyıl Sonra (1990)

Yeni Ders Notları (1991)

Tüm Ders Notları (2000)

Sözlü-Yazılı (2004)

Avara Kasnak (2005)