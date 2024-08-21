Afganistan'da 2015 yılında yaşanan ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran Ferhunde Melikzade olayı, yeniden medyanın gündeminde. Ferhunde Melikzade'nin trajik hikayesi, adalet arayışında olan birçok kişinin yüreklerini sızlatan bir örnek teşkil ediyor. Peki, Ferhunde Melikzade olayı nedir ve Ferhunde Melikzade kimdir? İşte detaylar...

FERHUNDE MELİKZADE KİMDİR?

Ferhunde Melikzade (Farkhunda Malikzada olarak da bilinir), 19 Mart 2015 tarihinde Afganistan'ın başkenti Kâbil'de trajik bir şekilde linç edilen 27 yaşındaki bir kadındır. Eğitim almayı ve öğretmenlik yapmayı planlayan Melikzade, Kâbil'deki bir türbede muska satan bir kişiyi, İslam'ın bu tür uygulamalara izin vermediği gerekçesiyle uyarmıştır. Muska satıcısı, Ferhunde'nin Kur'an'ı yaktığını iddia ederek kalabalığı kışkırtmış ve bu iftira, trajik bir linç olayına yol açmıştır.

OLAYIN GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

Muska satıcısının iftirasıyla harekete geçen kalabalık, Ferhunde'yi tekmeleyip çatıdan atmış, üstünden arabayla geçmiş ve benzin dökerek yakmıştır. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası basında geniş yankı bulmuştur. Olayın ardından 49 kişi tutuklanmış, bazıları idam cezasına çarptırılmıştır. Ancak, olayın ardından Ferhunde'nin babası Muhammed Nade, kızının Kur'an'ı yakmadığını, iddiaların yalan olduğunu ve bu iddiayı ortaya atan mollanın gözaltına alındığını ifade etmiştir.

AFGANİSTAN'DAKİ KADIN HAKLARI VE MAHKEME SÜRECİ

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, linç olayını kınayarak soruşturma başlatıldığını açıklamıştır. 2015 Mart ayında yaşanan olayın ardından, 11 polis memuruna görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle birer yıl hapis cezası verilmiştir. Ancak, temyiz mahkemesi, idam cezasına çarptırılan dört erkeğin cezalarını 20 yıl hapis cezasına çevirmiş ve türbenin bekçisini beraat ettirmiştir. Kadın hakları örgütleri, temyiz mahkemesinin kararını adaletsizlik olarak değerlendirmiştir.

Ferhunde Melikzade'nin ölümüne rağmen, bu trajik olay, Afganistan'da kadın hakları ve toplumsal adalet konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. Cenaze töreninde Ferhunde'nin tabutunu kadın hakları eylemcilerinin taşıması, toplumsal değişim ve direncin simgesi haline gelmiştir. Ferhunde'nin hikayesi, din ve toplum baskısının insan hayatı üzerindeki etkilerini gözler önüne sererken, adalet ve insan hakları mücadelesinin önemini vurgulamaktadır.