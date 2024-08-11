Trabzon'da Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik, Şehadetlerinin 7. Yılında Anılıyor

FERHAT GEDİK KİMDİR?

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin hain saldırısında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 7. yılında rahmetle anılıyor. Maçka kırsalında gerçekleşen bu acı olayda, 2 çocuk babası olan Gedik, Eren Bülbül'e siper olarak 41 kurşunla şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Ferhat Gedik, doğum günü olan 12 Temmuz'da memleketi Hatay İskenderun'da toprağa verildi.

NE ZAMAN ŞEHİT OLDU?

11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül'ü koruma amacıyla kendisini siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, hain saldırıda 41 kurşunla şehit oldu. Gedik'in bu kahramanca fedakarlığı, milletin hafızasında derin izler bıraktı.