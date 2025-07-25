Spor kariyerine oyuncu olarak başlayan Akbaş, genç yaşlarda antrenörlüğe yönelerek kısa sürede kendini kanıtlamıştır. Modern voleybol anlayışı ve taktiksel esnekliği ile tanınan Akbaş, bugün Eczacıbaşı Dynavit’in baş antrenörü olarak görev yapmaktadır.

Akbaş’ın Kariyer Yolculuğu

Antrenörlük kariyerine 2004 yılında istatistik antrenörü olarak adım atan Ferhat Akbaş, ilk olarak Galatasaray ve Türk Telekom Ankara kulüplerinde çalıştı. 2011 yılında Çin'in Guangdong Evergrande takımında yardımcı antrenörlük yaparak yurtdışı kariyerine başladı. Ardından VakıfBank’ta görev alarak birçok ulusal ve uluslararası başarıya katkı 2015 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçen Akbaş, bu görevini 2016’ya kadar sürdürdü. Japonya, Romanya ve Polonya gibi farklı ülkelerde de çalışarak uluslararası deneyimini artırdı.

Çalıştırdığı Takımlar

2004-2011: Galatasaray & Türk Telekom Ankara (İstatistik Antrenörü)

2011-2012: Guangdong Evergrande (Yardımcı Antrenör)

2012-2015: VakıfBank (Yardımcı Antrenör)

2015-2016: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Baş Antrenör)

2017-2018: Japonya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör)

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2017-2019: CSM Bükreş (Baş Antrenör)

2019-2021: Chemik Police (Baş Antrenör)

2021-2023: Hırvatistan Kadın Milli Takımı (Baş Antrenör)

2021-günümüz: Eczacıbaşı Dynavit (Baş Antrenör)

Eczacıbaşı Dynavit Kariyeri

Ferhat Akbaş, 2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’in başında bulunuyor. Bu süreçte kulübü Avrupa’nın en güçlü voleybol ekiplerinden biri haline getirmeyi başardı. Özellikle genç oyuncuların gelişimine verdiği önem ve modern voleybol anlayışıyla dikkat çeken Akbaş, Eczacıbaşı’na birçok yerel ve uluslararası başarı kazandırdı.

Milli Takım Deneyimi

Ferhat Akbaş’ın kariyerinde milli takım düzeyindeki görevler de önemli yer tutuyor. 2015-2016 yıllarında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başantrenörlük görevini üstlendi. Daha sonra 2017-2018 sezonunda Japonya Kadın Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2021-2023 yılları arasında ise Hırvatistan Kadın Milli Takımı’nın başında bulundu.

Kazandığı Başarılar

Ferhat Akbaş, görev yaptığı kulüplerde ve milli takımlarda birçok önemli başarıya imza attı:

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

CEV Kupası Şampiyonluğu

Polonya Ligi Şampiyonluğu

Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu

Antrenörlük Felsefesi

Ferhat Akbaş, taktiksel disiplini ön planda tutan, agresif hücum anlayışıyla rakiplerine üstünlük sağlamayı hedefleyen bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Genç yeteneklerin gelişimine odaklanan Akbaş, sadece kısa vadeli başarıları değil, voleybolun geleceğini de şekillendirmeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsiyor.