Ferdi Taha Tayfur, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğludur.

Ferdi Tayfur'un Çocukları:

Nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı.30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan Tuğçe adında bir kızı. Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden Ferdi Taha adında bir oğlu.

Ferdi Taha Tayfur bugüne kadar genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmüştür.

Kasım 2024'te babasının doğum gününü sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın" notuyla yaptığı paylaşımla kutlamış ve bu paylaşım büyük ilgi görmüştü.

Ferdi Taha Tayfur Kimdir

Ferdi Taha Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden 17 yıl önce dünyaya gelmiştir. 17 yaşındadır.