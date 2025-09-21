Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Fenerbahçe Kariyeri

14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40M€ bonservis bedel ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe'nin U21 takımda formaya giyme başladı. Fenerbahçe'nin U21 takımında toplam 10 maça çıktı. 20 Aralık 2018 tarihinde Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil oldu. Ferdi Fenerbahçe a takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

2019-20 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Gazişehir ile oynanan birinci hafta maçının 77. dakikasında sakatlık geçiren Victor Moses'ın yerine oyuna dahil olan Ferdi, 88. dakikada takımın 5. golünü attı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol oldu. Fenerbahçe, maçı 5-1 kazandı.

24 Ağustos 2019 tarihinde ise İstanbul Başakşehir ile oynanan maçın 55. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine dahil olan Ferdi, 90+3. dakikada Nebil Dirar'a asist yaptı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk asist oldu. Fenerbahçe bu son dakika golüyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

24 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında bacağına aldığı darbe sonucunda sakatlık geçirdi ve 28. dakikada oyundan çıktı. Sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma olan Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.

Brighton & Hove Albion FC

İngiltere premier ligde kariyerine sakatlıkla başlayana Ferdi Kadıoğlu iyileşti. 20 Eylül’de Tottenham Hotspur FC maçı ile birlikte sahalara döndü. Maça ilk 11 de başlayan Ferdi Kadıoğlu ikinci yarıda oyundan alındı.

Milli Takım Tercihi

Kadıoğlu'nun Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu bulunuyor. Genç millî takımlarda Hollanda'yı temsil etti.

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi. Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.

Hollanda Milli Takımı Kariyeri

Hollanda'nın alt yaş gruplarında forma giyen Kadıoğlu, 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna dâhil edildi.

Türk Milli Takımı Kariyeri

Ferdi Kadıoğlu, 3 Ocak 2022'de Hamit Altıntop'u arayarak Türkiye millî futbol takımını seçtiğini açıkladı. Kulübü Fenerbahçe tarafından resmî olarak duyuruldu.

A millî forma ile ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar C Ligi karşılaşmasında çıktı.