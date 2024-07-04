EURO 2024 heyecanı nedeniyle futbolcular da bir hayli merak ediliyor. Ferdi Kadıoğlu da en çok araştırılan oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Fenerbahçe’nin ve milli takımımızın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu nereli? Bu yazımızda milli takımın vazgeçilmez üyelerinden Ferdi Kadıoğlu hakkındaki bilgileri kaleme aldık. İşte Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm merak edilenler ve daha fazlası…

FERDİ KADIOĞLU NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Arnhem şehrinde, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Hollandalı, babası ise aslen Trabzonludur.

Bu nedenle hem Hollanda hem de Türkiye vatandaşlığına sahiptir. Ferdi Kadıoğlu’nun babası, Türk kültürüne olan bağlılığını sürekli vurgulayan Ferdi'ye bu kültürel mirası aktarmıştır.

FERDİ KADIOĞLU’NUN BABASI NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu’nun babası Trabzonludur. Ferdi, Hollanda'da doğup büyümesine rağmen, ailesi onu Türk gelenek ve adetlerinden uzaklaştırmamış, aksine tanıtmıştır. Bu sayede hem Türk hem de Hollanda kültürüne hakimdir.

FERDİ KADIOĞLU TÜRKÇE BİLİYOR MU?

Evet, Ferdi Kadıoğlu Türkçe konuşabiliyor. Hollanda’da doğup büyümesine rağmen, ailesi ile olan ilişkisi, Türkiye’ye yaptığı ziyaretler ve kariyeri sayesinde Türkçe konuşmakta zorlanmamaktadır.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine genç yaşta Hollanda’da başlayan Kadıoğlu, 2016 yılında NEC Nijmegen takımında profesyonel olarak oynamaya başlamıştır. 2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olmuş ve hala bu takımda forma giymektedir.

Ferdi Erenay Kadıoğlu, A Milli takımda forma giyen ve Süperlig ekiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübünde oynayan bir futbolcudur.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 doğumlu olup günümüz itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ile dikkat çeken bir oyuncudur.

FERDİ KADIOĞLU'NUN KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu, futbol kariyerine ESA Rijkerswoerd altyapısında başlamıştır. Daha sonra NEC Nijmegen'de profesyonel kariyerine devam eden Kadıoğlu, 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Milli takım tercihini ise Hollanda yerine Türkiye'den yana kullanmış ve ülkemizi Euro 2024’te temsil etmektedir.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı takımlar:

Altyapı kariyeri:

AZ 2000 (2006-2008)

Rijkerswoerd (2008-2009)

NEC Nijmegen/Oss (2009-2016)

Profesyonel Kariyeri:

NEC Nijmegen (2016-2018)

Fenerbahçe (2018-)

Milli Takım Kariyeri:

Hollanda U-16 (2015)

Hollanda U-17 (2015-2016)

Hollanda U-18 (2016)

Hollanda U-19 (2017-2018)

Hollanda U-21 (2018-2021)

Türkiye (2022-)

FERDİ KADIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’dir. Hollanda’da üniversite okuyan Sera Vrij, Ferdi Kadıoğlu’nun maçlarında destek olmaktadır. Sera Vrij, Türkiye’de Vitalderma adında bir güzellik ve kişisel bakım merkezi sahibidir.

Ferdi Kadıoğlu, genç yaşına rağmen hem Fenerbahçe hem de milli takımda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamaktadır. EURO 2024’te de ülkemizi başarıyla temsil eden Ferdi Kadıoğlu hakkında merak edilen tüm bilgiler bu yazıda yer almaktadır.