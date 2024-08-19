Son dönemde merak uyandıran isimlerden biri olan Medyum ve Astrolog Ferdi Bozduman, astroloji ve medyumluk alanındaki derin bilgisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ferdi Bozduman’ın kimliği ve uzmanlık alanları hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

FERDİ BOZDUMAN KİMDİR?

Astroloji ve medyumluk konularında kendini kanıtlamış bir isim olan Ferdi Bozduman, yeteneklerini atalarından miras aldığını belirtiyor. Özel bir röportajında, dedesinin ilahi mesajlar aldığını ve bu yeteneklerin kendisine de geçtiğini ifade eden Bozduman, başlangıçta bu yetenekleri hastalık olarak değerlendirdiğini paylaşıyor. Psikiyatristinin, onun güçlü bir altıncı his kapasitesine sahip olduğunu ve bu nedenle ilaç kullanmasına gerek olmadığını söylediğini aktarıyor.

Bozduman, hayatının çeşitli dönemlerinde karşılaştığı zorluklara rağmen büyük başarılar elde ettiğini vurguluyor. Kitabının büyük satış başarısı ve medyuma olan artan talep, onun alanındaki etkisini gösteriyor. Ayrıca, aile içindeki sağlık sorunlarıyla da başa çıktığını ve annesinin kanser tedavisi sürecinde ona destek olduğunu belirtiyor.

Kişisel içsel dönüşüm sürecini ve mutluluğun önemini vurgulayan Bozduman, danışanlarına ilişkilerinde ve yaşamlarında şifa sağlamayı amaçladığını ifade ediyor. Deneyimlerinin ona affetmenin ve zorluklardan güçlenmenin değerini öğrettiğini belirtiyor.