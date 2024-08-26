Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan "Neler Oluyor Hayatta" programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım oldu. Ferda Yıldırım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve geçmişte hangi programları sunduğu merak konusu. Programın yeni sezonunda Ferda Yıldırım, Hakan Ural ile birlikte sunuculuk görevine başladı. Peki, Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

FERDA YILDIRIM KİMDİR?

Ferda Yıldırım, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yıldırım, ayrıca Ankara İletişim Fakültesi'nden Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikası aldı. Medya kariyerine radyoculukla başlayan Yıldırım, Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda çalıştı.

1999 yılında televizyonculuğa Kanal D'de adım atan Ferda Yıldırım, burada ana haber bültenini sundu. Sonrasında Habertürk ve Cine5 kanallarında da aynı görevde bulundu. Beyaz TV'de 10 yıl boyunca ana haber bültenini sunan Yıldırım, aynı kanalda "Her Açıdan" isimli programı da sundu. Bu programla Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülünü kazandı. 2021 yılı Ağustos ayında Beyaz TV'den istifa ederek kanaldan ayrıldı.

2018 yılında iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile evlenen Ferda Yıldırım, medya kariyerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor.