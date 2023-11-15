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Sosyal medya platformu X'in tanınan isimlerinden Alp Kılınç, fenomenlerin lüks hayatlarını ifşa ettiği hesabında çok sayıda tehdit aldığını belirtiyor. Ülkemizde kara para aklama iddialarıyla sarsılan son dönemde, MASAK tarafından fenomenlerin denetlendiği ve Polat ailesinden birçok kişinin tutuklandığı ortaya çıktı. Bu bağlamda, Alp Kılınç'ın ifşa ettiği isimler nedeniyle ölüm tehditleri aldığına dair açıklamaları dikkat çekiyor.

Fenomen Alp Kılınç, tehditlere maruz kaldığını şu sözlerle ifade ediyor: "Bir yandan ölüm tehditleri alıyorum, bir yandan paylaştığım kişiler 'mahkemeye veriyoruz' diye stroyler atıyor. Diğer yandan kocaları mafyalara arattırıyor, ailemi ve beni taciz ediyor. Bence herkes bu dönen oyunları biliyordu, fakat paylaşmaya korkuyorlardı. Umarım devlet çabucak el atar, yoksa gençliği baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" şeklinde konuşan Kılınç, sevenlerini endişelendiriyor.

Gelişmelerin takip edileceği bu süreçte, fenomen Alp Kılınç'ın ifşa ettiği isimler ve beraberinde gelen tehditler, sosyal medya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.