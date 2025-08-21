Çektiği videolar ve sahne kıyafetleri ile takipçi sayısını arttıran Murat Övüç'ün Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunuyor. Murat Övüç'ün Instagram hesabı kapatıldı. Murat Övüç'ün hesabının da Ticaret Bakanlığı'nın talebi sonucu Türkiye'den erişime engellendiği öğrenildi. Murat Övüç'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Murat Övüç Kimdir?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Milyonlarca hayranı bulunan Murat Övüç, uzun zamandır kadınlar matinelerinde sahne alıyor.