Fenomen Muhammet Bettaş (Mamitravolta) kimdir? Muhammet Bettaş kuzeninin olayı nedir?

Sosyal medyada hızla popülerleşen ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Mamitravolta, gerçek adıyla Muhammet Bettaş, kullanıcılar arasında merak edilen bir isim haline geldi. Peki, sosyal medya fenomeni Mamitravolta kimdir? İşte detaylar...

MUHAMMET BETTAŞ KİMDİR?

Muhammet Bettaş, 1996 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. Henüz 6 yaşındayken, babasının iş nedeniyle ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a taşındı. İlkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü ve ortaokulu Hatay'ın Yayladağı ilçesinde okudu. Lise eğitimini Hatay'ın merkez ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladı ve radyoloji bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir yıl boyunca bir hastanenin Tomografi bölümünde radyoloji teknisyeni olarak görev yaptı. Ancak, Muhammet Bettaş'ın kariyer hedefleri daha genişti. Üniversite sınavına yeniden girerek İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Radyoterapi Bölümü'nü kazandı ve İzmir'e taşındı. Üniversitenin ilk yılında çeşitli organizasyonlarda host olarak görev aldı ve bu süreçte bir kitap yazarak dijital platformlarda yayımladı.

Üniversitedeki ikinci yılında bölümünü bırakarak yeniden sınavlara hazırlandı ve geçimini sağlamak amacıyla garsonluk yaptı. Yıl sonunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ne kabul edildi ve aynı yıl dövme sanatçılığı eğitimi aldı. Pandemi döneminde günlük hobilerini ve etkinliklerini kısa videolar şeklinde paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bu hızlı yükseliş, onun büyük markalarla işbirliklerini beraberinde getirdi. 2021 yılı sonunda kendi markası Jurassink'i kurdu ve şu anda video içerikleri üretmeye devam ediyor. Jurassink'in uluslararası alanda tanınması için çalışmalarını sürdürüyor.

SOSYAL MEDYANIN FENOMENİ: MAMİTRAVOLTA KİMDİR?

Mamitravolta kullanıcı adıyla bilinen Muhammet Bettaş, sosyal medya dünyasında dikkat çeken projeleriyle tanınıyor. Jurassink'in kurucu ortağı olan Bettaş, sosyal medya hesaplarından sık sık duyurular yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Şu anda 284 gönderi ve 306 takipçisi bulunan Mamitravolta, dijital dünyada adından söz ettiriyor. Kullanıcı adı, ev arkadaşı Egemen tarafından verilmiş.

Mamitravolta olarak bilinen Muhammet Bettaş'ın boyu 187 cm, kilosu ise 75 kg'dır.

Mamitravolta'nın sosyal medyadaki yükselişi ve genişleyen takipçi kitlesi, onun etkili içerik üretimi ve markası Jurassink'in başarısıyla birleşiyor.

FENOMEN MUHAMMET BETTAŞ OLAYI NEDİR?

Fenomen Muhammet Bettaş, 17 yaşındaki kuzeninin 3 yıldır kendisinden 45 yaş büyük eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı. Eniştesinin istismarı itiraf ettiği ses kaydını yayınlayan fenomen "Kuzenim şikayetçi oldu ama adam gözaltına alınıp serbest kaldı. Umarım bu olay yayılır ve o adam sokağa bile çıkamaz" diyerek takipçilerinden yardım istedi.

ÜNLÜ FENOMEN İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI

Sosyal medya fenomeni Muhammet Bettaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 17 yaşındaki kuzeninin son 3 yıldır 45 yaşındaki eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı. Fenomen, eniştesinin istismarı itiraf ettiği ses kayıtlarını da paylaştı ve takipçilerinden destek çağrısında bulundu.

Ünlü fenomen kuzenini kurtardığını ve Hatay'da yaşadıklarını belirterek başına gelen korkunç olayı anlattı. Fenomen Muhammet Bettaş, "İlk defa böyle bir konu için karşınıza geçtim çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Dayımın kızı, teyzemin kocası olan eniştem tarafından son 3 yıldır istismar ediliyormuş. Bu kız şu an 17 yaşında ve her şey 14 yaşındayken başlamış. Bu olayı öğrendiğimden beri kendime gelemiyorum, ne yapabileceğimi ve nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Belki bu videoyu yayarak adalete sağlayabiliriz. Kuzenim yaşı küçük olduğu için adını vermeyeceğim ama adamın adı M.Ş.'dir.'' dedi.

Bettaş, Instagram'da 300 binden fazla takipçiye sahip ve yaşananları sosyal medyada duyurarak adalet arayışına girdi. Yayınladığı videoda, Hatay'da meydana gelen olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "İlk defa böyle bir konuda karşınıza geçiyorum çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Kuzenim, son 3 yıldır teyzemin eşi tarafından istismar ediliyormuş. Olay, kuzenimin 14 yaşındayken başlamış ve şu an 17 yaşında."

Olayın, kuzeninin iş yerinde sinir krizi geçirmesiyle ortaya çıktığını belirten Bettaş, şunları söyledi: "İş arkadaşları, kuzenimin aile içindeki sorunları fark ederek onunla konuşmuş ve yaşananları öğrenmişler. Polise başvuruldu ve tüm gerçekler ortaya çıktı. Ancak, enişte gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı."

Bettaş, eniştenin kuzenini evine götürüp gece istismar ettiğini ve yaşananları anlatmakta zorluk çektiğini ifade etti: "Olay, eniştenin kuzenimi evine götürüp gece istismar etmesiyle başlamış. Kuzenim, 14-15 yaşlarındayken neye uğradığını şaşırmış ve 3 yıl boyunca bu durumu yaşamak zorunda kalmış. Eniştenin ifadesinde 'O beni ayarttı' demesi, akıl dışı bir iddia. Neyse ki ses kayıtlarımız var."

Fenomen, ses kayıtlarını paylaşarak eniştenin kuzenine yaşananları kimseye anlatmaması için baskı yaptığını belirtti: "Ses kayıtları elimizde. Bu kanıtlarla adaletin yerini bulmasını umuyoruz. Kuzenim için endişeliyiz ve bu olayın yayılmasını, eniştenin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz."