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Fenomen Ayşenur Parlak, 12 yaşından itibaren kanserle mücadele etti. İlk olarak 12 yaşında ikinci evre kemik kanseri, ardından 27 yaşında birinci evre meme kanseri, ve 30 yaşında üçüncü evre lenfoma teşhisi alan Parlak, son olarak 33 yaşında kolon kanseri ile karşılaştı. Sosyal medya hesabından tedavi süreçlerini paylaşan Parlak, dördüncü evre kanserle mücadele ederken, dün akşam saatlerinde yoğun bakıma alındı ve ne yazık ki yaşamını yitirdi.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de doğan Ayşenur Parlak, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak çalışmaya başladı. Eşi Savaş Parlak ile üniversitede tanışan ve nişanlanan Parlak, meme kanseri teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine girdi. Evlendikten sonra da kanserle mücadelesine devam eden Parlak, tedavi sonrasında çalışma hayatına geri döndü ve "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" adlı kitabı yazdı.

EŞİNDEN ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Eşi Savaş Parlak, Ayşenur Parlak'ın durumuyla ilgili bilgi de vermişti. Savaş Parlak, "Yoğun bakım doktoru ile görüştük. Biz sadece solunumu durdu diye biliyorduk kalbi de durmuş. Tekrar çalışmaya başlamış, entübe etmişler. Günde bir sefer bilgi vereceklermiş, yarın akşamüstü tekrar görüşeceğiz yoğun bakım doktoru ile. Benim de bildiğim bu kadar. Lütfen benim telefonumu aramayın, bir gelişme olursa benim telefonumu arayacaklar, meşgul olmasın. Allah rızası için çokça dua." ifadelerini kullanmıştı.