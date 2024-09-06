Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Sofyan Amrabat Kimdir

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak renklerine bağladı. Faslı yıldızın futbol kariyeri ve başarıları taraftarlar tarafından merak ediliyor.

NORDİN AMRABAT’IN KARDEŞİ FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayı giymek üzere kiralık olarak İstanbul'a geldi. Futbolseverler, bir dönem Galatasaray’da oynayan Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan Amrabat’ın kariyerini ve başarılarını araştırmaya başladı.

FUTBOL KARİYERİNE ZUİDVOGELS ALTYAPISINDA BAŞLADI

Sofyan Amrabat, Hollanda’da 21 Ağustos 1996 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine ise Zuidvogels altyapısında başladı. Daha sonra Utrecht altyapısına geçerek A takıma yükselen Amrabat, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2017 yılında Feyenoord’a transfer oldu.

Bir yıl sonra Belçika’nın köklü kulüplerinden Club Brugge’e katılan Amrabat, burada sadece bir sezon forma giydikten sonra İtalyan ekibi Hellas Verona’ya kiralandı. Fiorentina’ya 2020 yılında transfer olan Amrabat, İtalya’da sergilediği performansla dikkat çekmişti.

MANCHESTER UNİTED VE ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ

Amrabat, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a kiralık olarak transfer oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta 327 dakika sahada kalan Sofyan Amrabat, Premier Lig’de 21 maçta 932 dakika süre aldı. Amrabat, dayanıklı ve mücadeleci yapısıyla Manchester United’da da dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHADAKİ YENİ GÜCÜ

Fenerbahçe, Amrabat’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, etkili fiziği ve sert futboluyla tanınıyor. Kariyerinde toplamda 342 maça çıkan Amrabat, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Fas Milli Takımı formasını 57 kez giyen Amrabat, ülkesini iki FIFA Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası’nda temsil etti. 2022 Dünya Kupası’ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, milli takımda da önemli bir yer edindi.

NORDİN AMRABAT'IN KARDEŞİ OLARAK TANINIYOR

Galatasaray’ın eski futbolcusu Nordin Amrabat’ın kardeşi olarak Türkiye’de tanınan Sofyan Amrabat, kariyerinde yaptığı başarılı çıkışlarla kendi ismini de futbol dünyasında duyurmayı başardı. Amrabat, yeni sezonda Fenerbahçe’nin orta sahadaki en önemli silahlarından biri olacak.