11 Ocak 2006 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Karaca, futbol hayatına Schalke 04 altyapısında adım attı.

Sol bek pozisyonunda oynayan oyuncu, 2024 senesinden itibaren Türkiye U19 Milli Takımı formasını da terletiyor.

Schalke 04 ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca’nın Fenerbahçe’nin transfer listesine girdiği söz edildi.

Yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen Berkay’a Süper Lig’den ve Almanya’dan başka kulüplerin de talip olduğu duyuruldu.