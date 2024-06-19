Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin köklü takımlarından Lugano ile eşleşti.

UEFA'nın İsviçre, Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, seri başı olarak yer aldı. Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil olan Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lugano oldu.

Maç Programı:

İlk Maç: 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak.

Rövanş: 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Lugano karşısında alacağı sonuçlarla, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefini sürdürmek istiyor.