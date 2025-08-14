Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile gerçekleştirdiği görüşmelerde sorun yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri aldı. Bu sebeple Kerem'in uçuş planı iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi.

Sarı-lacivertliler, bu durumun ardından Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon Euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı. Benfica teklifi değerlendirmeye almadı.