1939 doğumlu Ali Şen Priştine'de dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 86 yaşında.

Neden Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı, yoğun bakımda tedavi altına alındığı aktarılırken oğlu Metin Şen'den son durum hakkında açıklama geldi.



Durumu ağır

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikâyeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarılan Şen, tedaviye alındı.

Doktorların müdahalesiyle Ali Şen'in durumunu iyiye gittiği, bugün taburcu olmasının beklendiği bildirildi.

Oğlundan Açıklama

Öte yandan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Babamın sağiık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.