Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin mali tabloları paylaştı.

Leventci'nin aktardığı bilgilere göre, kulübün dönen varlıkları 3 milyar 423 milyon TL, duran varlıkları ise 15 milyar 5 milyon TL olarak kaydedildi. Böylece Fenerbahçe’nin toplam varlıkları 18 milyar 428 milyon TL'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde kulübün giderleri 11 milyar 77 milyon TL, gelirleri ise 10 milyar 501 milyon TL olarak açıklandı. Dönem karı ise 815 milyon TL olarak gerçekleşti.

Selda Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 882 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 324 milyon TL olduğunu belirtti. Bu veriler doğrultusunda Fenerbahçe’nin toplam borcunun 19 milyar 206 milyon TL'ye çıktığı ifade edildi.