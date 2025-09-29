Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de yeni Başkan Sadettin Saran olurken Ali Koç uzun bir aranın ardından tatile çıkarak dinlenmeye geçti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ali Cem Yiğitbaş yakın dostu Ali Koç’un tişörtlü halini paylaştı.

Ali Cem Yiğitbaş Kimdir?

Ali Koç’un yakın dostu Ali Cem Yiğitbaş, fanatik bir Fenerbahçelidir. Instagram’da @cemyigitbas kullanıcı adı ile bilinen Ali Cem sık sık Ali Koç ile ilgili paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Sunta Tahta Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen Ali Cem Yiğitbaş, Black Monkey Trading Ltd şirketinde 2018 yılında müdürlük görevinde bulunmuştur.