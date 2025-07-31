Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinden sonra sağ bek transferini de tamamladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşma sürdürdü.

Semedo, 16 Kasım 1993 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbola Sintrense altyapısında devam eden başarılı sağ bek, günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giymektedir. Hızı, dripling kabiliyeti ve hücum katkısıyla öne sürdürülen Semedo, hem kulüp hem de millî takım alanında önemli başarılar yapmıştır.