Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü temsilcisi Lille'e konuk olacak. Kritik mücadele, 8 Ağustos'ta TSİ 21.30'da Hainaut Stadı'nda oynanacak ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Dördüncü hakem olarak Horatiu Fesnic görev alırken, VAR odasında Almanya'dan Christian Dingert, AVAR olarak ise Johann Pfeifer bulunacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını eleyerek tur atlamıştı. Sarı-lacivertliler, Lille karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko